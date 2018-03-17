في مقابلة "60 دقيقة".. ماذا قال بن سلمان عن قرار ترامب بشأن القدس؟

كتبت- رنا أسامة:

نشرت قناة "سي بي إس" الأمريكية، الجزء الثاني من المقابلة التي أجرتها مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والتي أدلى فيها بتصريحات حول علاقات المملكة مع الولايات المتحدة، ورأيه في قرار البيت الأبيض بشأن القدس، فضلًا عن دور جاريد كوشنر، صِهر الرئيس دونالد ترامب، في خطة السلام المعروفة باسم "صفقة القرن".

أكّد بن سلمان، في حواره مع نورا أودونيل، مراسلة برنامج التحقيقات الأمريكي "60 دقيقة"، أن العلاقات السعودية- الأمريكية تاريخية، تعود لما يقرُب من 80 عامًا.

وقال "الرئيس ترامب هو رئيس الولايات المتحدة المنتخب، والمملكة أقدم حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط".

وعن بحثه ملف السلام في الشرق الأوسط مع جاريد كوشنر، قال بن سلمان: "هذا صحيح. تم إسناد هذه الحقيبة من قبل البيت الأبيض إلى كوشنر".

وتابع: "واجبنا كسعوديين تحسين العلاقات مع حلفائنا وجميع ممثليهم".

يُشار إلى أن بن سلمان اجتمع مع كوشنر، أغسطس الماضي، وأكّدا خلال الاجتماع، التزامهما بتعزيز علاقتهما وتعاونهما الوثيق.

واتفقا أيضا على دعم توجههما الهادف لتحقيق سلام حقيقي ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتحقيق أمن واستقرار وازدهار الشرق الأوسط وما وراءه، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وبسؤاله عن تداعيات خطوة ترامب بشأن القدس على عملية السلام، أجاب بن سلمان قائلًا: "نحاول التركيز على الجهود التي تُعزز السلام. لا نحاول الالتفات إلى ما أي شيء يُمكن أن يخلق توترات".

وأضاف: "أنا شخص إيجابي بطبعي، لذا أحاول التركيز على الأشياء التي ستدعم مصالح الشعب الفلسطيني ومصالح كافة الأطراف".

في فبراير الماضي، أفاد مسؤول أمريكي بأنه من المقرر نقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في مايو المقبل، حسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

ونقلت وسائل إعلام عدة عن مصادر اسرائيلية، أن الموعد الذي تم اختياره هو 14 مايو كونه يصادف الذكرى السبعين لقيام دولة اسرائيل.

وأعلن ترامب، في السادس من ديسمبر الماضي، عن اعترافه بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، ونيّته نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.

ومن المُقرّر إذاعة النص الكامل للمقابلة، غدًا الأحد، قبل يومين من اللقاء المُرتقب بين بن سلمان والرئيس الأمريكي.