تركيا تفرج عن صحفي بعد 20 شهرا في السجن

إسطنبول- (د ب أ):

أفرجت السلطات التركية عن الصحفي التركي، شاهين ألباي، بعد 20 شهرا في الحبس ووضعته قيد الإقامة الجبرية في وقت مبكر من اليوم السبت، بعد ساعات من أن قضت المحكمة العليا بالبلاد في صالحه، قائلة إن حقوقه قد انتهكت وأمرت بالإفراج عنه.

ونشرت صحيفة حريت صورا لألباي، 74 عامًا، وعائلته تعانقه من بينها زوجته بعد الإفراج عنه.

واحتجز ألباي، الذي مازال يواجه المحاكمة، في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في 2016. وتقول الحكومة إن الانقلاب جرى تنفيذه من قبل حركة الداعية الإسلامي فتح الله جولن المقيم في أمريكا. وكان ألباي وهو عالم مشهور يكتب لصحيفة زمان التابعة للحركة.

قضت المحكمة الدستورية في يناير الماضي أن حقوق شاهين ألباي والصحفي محمد ألتان قد انتهكت في الحجز، مشيرة إلى أنه يجب الإفراج عنهما.

وعقب انتقادات من الحكومة، الغت محاكم أدنى درجة هذا الحكم وأبقت عليهما خلف القضبان. وقوبلت هذه الخطوة بانتقاد حاد من جانب مجلس أوروبا الذي يراقب الحقوق وأثارت مخاوف بشأن سيادة القانون وأزمة قضائية محتملة. .

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكما في قضية ألباي الأسبوع المقبل.

وصدر في الشهر الماضي حكم على ألتان بالسجن مدى الحياة ،إضافة إلى أخيه أحمد ألتان وعاملين اخرين بوسائل الإعلام.

وهناك حوالي 150 من العاملين في وسائل الإعلام في السجون بتركيا، وفقا للجماعات الحقوقية. وتحتل البلاد المرتبة 155 من أصل 180 على مؤشر حرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود.

وجرى الإفراج مؤخرا عن القليل من الصحفيين البارزين من السجن، ومنهم أحمد سيك من صحيفة "جمهوريت" المعارضة، ودينيز يوجيل، وهو مراسل ألماني تركي لصحيفة دي فيلت الألمانية.