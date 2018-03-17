أندرو مكابي يرد على قرار فصله من مكتب التحقيقات الفيدرالي

كتب - هشام عبد الخالق:

دافع نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المفصول، أندرو مكابي، عن نفسه، بعد أن طرده جيف سيشنز من المكتب يوم الجمعة، مُدعيًا أن طرده محاولة لتقويض التحقيق الذي يقوم به المستشار الخاص روبرت مولر.

وقال مكابي في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز": "فكرة أني كنت غير صادق خاطئة للغاية، فهذا جزء من المجهودات المبذولة لتشويه سمعتى كشاهد".

ويُنظر إلى مكابي باعتباره شاهدًا هامًا في التحقيق الذي يقوده مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات، حيث عمل كالقائم بأعمال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، بعد أن طرد الرئيس دونالد ترامب المدير السابق جيمس كومي.

وكان من المفترض أن يتقاعد مكابي يوم الأحد القادم، بعد أن عمل لصالح مكتب التحقيقات لأكثر من 20 عامًا، وقد يعرض قرار فصله هذا معاشه التقاعدي للخطر.

وقال مكابي للصحيفة: "هذا القرار غير عادل لسمعتي، بعد أن استمرت حياتي المهنية لمدة 21 عامًا"، وانتقد أيضًا هجوم ترامب المستمر على مكتب التحقيقات الفيدرالي وعملاء المكتب الآخرين.

وتابع، الخطر الحقيقي هو الذي يواجهه مكتب التحقيقات الفيدرالي، وقوات إنفاذ القانون، والمستشار الخاص مولر".