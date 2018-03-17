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ترامب عن طرد نائب مدير الـ FBI: "يوم عظيم"

06:52 ص السبت 17 مارس 2018
ترامب عن طرد نائب مدير الـ FBI: "يوم عظيم"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب - هشام عبد الخالق:

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بطرد أندرو مكابي، نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، في تغريدة له على موقع تويتر.

وكتب ترامب: "طُرد أندرو مكابي، هذا يوم عظيم للرجال والنساء العاملين في مكتب التحقيقات الفيدرالي، ويوم عظيم للديمقراطية".

ووبّخ ترامب، المدير السابق للمكتب، جيمس كومي، واصفًا إياه بـ "مُدّعي التقوى"، وقال إنه جعل مكابي يبدو كغر ساذج، بعد أن كان يعرف جميع الأكاذيب والفساد الدائرين في المستويات العُليا من مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وكان وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز، طرد أندرو مكابي من مكتب التحقيقات الفيدرالي، قبل أيام معدودة من تقاعده.

ترامب أندرو مكابي مكتب التحقيقات الفيدرالي تويتر

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