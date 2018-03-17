ماكرون يقترح على ميركل خارطة طريق لإعادة تأسيس الاتحاد الأوروبي

باريس (أ ش أ)

اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال لقاءهما الجمعة بقصر الأليزيه، وضع خارطة طريق واضحة وطموحة بحلول شهر يونيو المقبل لاعادة تأسيس الاتحاد الأوروبي.

وأكد ماكرون - في تصريح له قبيل لقاءه بأنجيلا ميركل اليوم - أن خارطة الطريق ستشمل العديد من الملفات الخاصة بالاتحادين الاقتصادي والنقدي والسياسات المتعلقة بالهجرة والدفاع والثقافة والتعليم.

وشدد ايمانويل ماكرون على المسؤولية المهمة للغاية التي تتحملها باريس وبرلين في ظل تنامي التوترات الدولية.

فيما لفتت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الحاجة أكثر من أي وقت مضى أن تتحرك أوروبا بشكل موحد في ظل وضع جيوسياسي تواجه فيه تعددية الأطراف ضغوطا.

وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن تبني قواعد مختلفة من قبل الدول الأعضاء بالاتحاد لن يخدم مصالحها ، داعية إلى الاهتمام بتأمين الحدود الخارجية وبوضع سياسة مشتركة حول افريقيا.

وأضافت: "سنصبح لا نقهر كأوروبيين إذا لم نسمح لأنفسنا بالانقسام في علاقاتنا الجيوسياسية ، سواء على مستوى التجارة أو على مستوى المنافسة العادلة مع الدول النامية".