اليوم.. البرلمان الصيني ينتخب الرئيس ونائبه

بكين (د ب أ)

ينتخب البرلمان الصيني، مؤتمر الشعب الوطني، اليوم السبت رئيس البلاد ونائبه، ويصوت على أكبر تعديل وزاري خلال سنوات.

ومن المؤكد أن يفوض النواب البالغ عددهم حوالي 3000 عضو في البرلمان، الرئيس شى جين بينج لتولي فترة رئاسية ثانية.

وبرز شي (64 عاما) بوصفه أقوى قائد منذ مؤسس الصين الشيوعية ماو تسي تونج.

وفي أكتوبر الماضي، تم تأكيد تولي شي فترة ثانية كزعيم للحزب الشيوعي الحاكم. وقبل أسبوع، عدل البرلمان الدستور لإزالة حدود المدد الرئاسية، مما مهد الطريق أمامه لتولي رئاسة البلاد إلى أجل غير مسمى.

يذكر أن شي يشغل أيضًا منصب رئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب، وهو المنصب الذي من المرجح أن يعاد انتخابه له اليوم السبت.

وسيكون العامل المفاجئ هو نائب الرئيس الجديد. ووفقًا للتقارير ، فإن وانج تشى شان، الحليف الموثوق لشي، والذي تقاعد من أعلى المناصب في الحزب في الخريف، قد يعود إلى منصب نائب الرئيس.

وخلال السنوات الخمس الماضية، قاد وانج هيئة الرقابة القوية ضد الفساد، التي عاقبت أكثر من 4ر1 مليون مسؤول، ومن بينهم، كما يقول المنتقدون، خصوم شي السياسيين.

ويعد منصب نائب الرئيس شرفيا إلى حد كبير، لكنه سيسمح لوانج (69 عاما) بقيادة السياسة الخارجية للبلاد، وخاصة العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان اليوم أيضا على اقتراح لتجديد مجلس الوزراء ، والذي من شأنه أن يشهد دمج منظمي البنوك والتأمين وإنشاء وزارات جديدة.

وهذه التغييرات هي جزء من جهود بكين المستمرة لضبط الحكومة وتقوية سيطرة الحزب الشيوعي على الدولة.