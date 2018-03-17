أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الرئاسة عبد الله السعيد العملية الشاملة 2018 مريم عبد السلام شهادة أمان سد النهضة محمد صلاح

(جيروزاليم بوست): المدعي العام قد يتهم سارة نتنياهو في قضية فساد

01:06 ص السبت 17 مارس 2018
(جيروزاليم بوست): المدعي العام قد يتهم سارة نتنياهو في قضية فساد

سارة نتنياهو

غزة (أ ش أ)

ذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية الجمعة، أن المدعي العام الإسرائيلي سيوجه اتهاما لسارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضية فساد. 

ووفقا لما نشر الموقع الإلكتروني للصحيفة، فإن المدعي العام أفيخاي مندلبليت سيسعى لتوجيه اتهام لسارة نتنياهو في قضية تتعلق بمقر إقامة رئيس الوزراء ، حيث تواجه سارة اتهاما بإخفاء حقيقة توظيف طباخ بمقر رئاسة الوزراء لشراء وجبات باهظة الثمن من عدة مطاعم على نفقة الحكومة.

وبحسب الصحيفة نفسها ، تعود القضية إلى الفترة ما بين سبتمبر 2010 ومارس 2013 ، وكان صافي قيمة ما تم طلبه من أطعمة خلال تلك الفنرة 359 ألف شيكل دفعتها الدولة. 

وأشارت إلى أنه لم يُتخذ قرار نهائي في هذا الشأن ، وقالت إنه إذا صحّ أن مقر الإقامة يعين طباخا فهذا سيعني أن سارة نتنياهو قد كذبت في هذا الصدد ، وهو ما سيستدعي توجيه اتهام لها.

هذا المحتوى من

قضية فساد سارة نتنياهو المدعي العام الإسرائيلي رئيس الوزراء الإسرائيلي

الخبر التالى:

العبادي يهنيء العراقيين برفع الحظر عن الملاعب العراقية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان