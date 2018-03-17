(جيروزاليم بوست): المدعي العام قد يتهم سارة نتنياهو في قضية فساد

غزة (أ ش أ)

ذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية الجمعة، أن المدعي العام الإسرائيلي سيوجه اتهاما لسارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضية فساد.

ووفقا لما نشر الموقع الإلكتروني للصحيفة، فإن المدعي العام أفيخاي مندلبليت سيسعى لتوجيه اتهام لسارة نتنياهو في قضية تتعلق بمقر إقامة رئيس الوزراء ، حيث تواجه سارة اتهاما بإخفاء حقيقة توظيف طباخ بمقر رئاسة الوزراء لشراء وجبات باهظة الثمن من عدة مطاعم على نفقة الحكومة.

وبحسب الصحيفة نفسها ، تعود القضية إلى الفترة ما بين سبتمبر 2010 ومارس 2013 ، وكان صافي قيمة ما تم طلبه من أطعمة خلال تلك الفنرة 359 ألف شيكل دفعتها الدولة.

وأشارت إلى أنه لم يُتخذ قرار نهائي في هذا الشأن ، وقالت إنه إذا صحّ أن مقر الإقامة يعين طباخا فهذا سيعني أن سارة نتنياهو قد كذبت في هذا الصدد ، وهو ما سيستدعي توجيه اتهام لها.