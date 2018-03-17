العبادي يهنيء العراقيين برفع الحظر عن الملاعب العراقية

بغداد (أ ش أ)

هنأ رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الشعب العراقي والجمهور الرياضي برفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية.

وقال العبادي - في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" الاخبارية اليوم - "نهنيء الشعب العراقي والجمهور الرياضي برفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية ، وإن ذلك جاء نتيجة الإستقرار الأمني والنجاحات التي يحققها العراق في جميع الميادين وجهود المخلصين".

ودعا إلى الاستمرار باستكمال جميع الاجراءات حتى يتم رفع الحظر بشكل كلي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موافقته على إقامة المباريات الرسمية على ثلاثة ملاعب عراقية في أربيل والبصرة وكربلاء.