منظمة إغاثة إسبانية: خفر السواحل الليبي يعترض قارب إنقاذ يقل مهاجرين

روما - (د ب أ):

قالت منظمة "برواكتيفا أوبن أرمز" للإغاثة وهى منظمة أسبانية غير حكومية اليوم الجمعة، إن خفر السواحل الليبي اعترض سفينة انقاذ تابعة للمنظمة كانت تحاول إنقاذ مهاجرين كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط.

وقال مؤسس المنظمة الخيرية أوسكار كامبس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :" إن خفر السواحل اقترب من عملية الإنقاذ على بعد 73 ميلًا من الشواطئ الليبية".

وأضاف أن حرس السواحل أطلقوا طلقات تحذيرية وطالبوا عمال الإنقاذ بتسليم النساء والأطفال الذين في حوزتهم.

وقال السياسي الإيطالي وخبير حقوق الإنسان لويجي مانكوني إن الحادث وقع في المياه الدولية وأنه على غرار "عمليات القرصنة".

وأضاف كامبس أن سفينة الإنقاذ التي يوجد على متنها أكثر من 200 شخص معظمهم في حالة حرجة، لم يسمح لها حتى الان بدخول أي ميناء أوروبي.

وأشار إلى أنه سمح بإجلاء رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر ووالدته ولكن كثيرين آخرين فى خطر جسيم ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة.