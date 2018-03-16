إصابة أكثر من عشرة أشخاص في حادث قطار بسلوفاكيا بجروح

براتيسلافا - (د ب أ):

أصيب اليوم الجمعة أكثر من عشرة أشخاص إثر حادث تصادم تعرض له قطار ركاب بسلوفاكيا.

وقالت وكالة تاسر المحلية للأنباء إن الحادث وقع بعد ظهر اليوم الجمعة في مدينة بيزينوك على بعد 20 كيلومترا شمال العاصمة براتيسلافا.

وأضافت الوكالة نقلا عن المتحدثة باسم قوات الإنقاذ أن ما لا يقل عن 18 شخصا أصيبوا بجروح مختلفة إثر وقوع الحادث.

وذكرت الوكالة أن قطار ركاب كان به حوالي 80 راكبا اصطدم بقاطرة ما أدى إلى خروجه عن قضبانه.

ولم يعرف حتى الآن سبب الاصطدام.