البيت الأبيض ينفي إجراء تغييرات لموظفيه حاليا

واشنطن - (د ب أ):

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز اليوم الجمعة إنه ليس هناك خطط فورية لتغييرات في موظفي البيت الأبيض، وذلك ردا على تكهنات بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إجراء مزيد من التغييرات.

وقالت ساندرز إن كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي قد طمأن الموظفين بأنه لا توجد "تغييرات فورية للأفراد"، وينبغي ألا يقلقوا.

وقالت ساندرز للصحفيين بالبيت الأبيض: "ليس لدينا تغييرات لأي شخص في الوقت الراهن".

وردا على تقارير إخبارية بأن ترامب يعتزم فصل مستشار الأمن القومي إتش آر ماكماستر بعدما فصل وزير الخارجية ريكس تيلرسون يوم الثلاثاء، نفت ساندرز التكهنات باعتبارها "شيئا تريد وسائل الإعلام الحديث عنه".

لكن ترامب قد ساعد يوم الخميس في إذكاء هذه التكهنات بشأن ماكماستر وهو جنرال بالجيش الأمريكي وفصل محتمل لآخرين.

وقال ترامب عندما سئل عن تغيير في مجلس وزرائه: "سيكون هناك دائما تغيير... أعتقد أنكم تريدون أن تروا تغييرا وأريد أيضا أن أرى أفكارا مختلفة".