تقرير: رئيس بيرو حصل على ملايين الدولارات في فضيحة أوديبريشت

ليما - (د ب أ):

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الجمعة أن رئيس بيرو بيدرو بابلو كوتشينسكي حصل على أكثر من 3 ملايين دولار في الفترة بين عامي 2005 و2017 من شركتين استشاريتين مرتبطتين به وقدمتا استشارات لشركة أوديبريشت العملاقة للإنشاءات والتي تلاحقها فضيحة فساد.

وجاء تقرير موقع أوجو ببليكو الالكتروني الإخباري بعد يوم من اتخاذ البرلمان لقرار بفتح نقاش لاقتراح جديد بعزل كوتشينسكي الذي نجا من اقتراح مبدئي بشأن صلاته بالشركة في ديسمبر الماضي.

ونقل الموقع عن تقرير لهيئة الاستخبارات المالية "يو آي إف" بأن شركتي الاستشارات "ويستفيلد كابيتال" و"فرست كابيتال" حولتا أكثر من 3 ملايين دولار إلى كوتشينسكي.

وكان جزء من الأموال من شركة أوديبريشت التي تم منحها مشروعين للبنية التحتية في بيرو عندما كان كوتشينسكي وزيرا للمالية خلال فترة رئاسة أليخاندرو توليدو بين عامي 2001 و2006.

ووفقا للتقرير، حصل كوتشينسكي على الأموال عندما كان وزيرا للمالية ورئيسا للوزراء تحت رئاسة توليدو وبعد ذلك في النصف الأول من عام 2017 عندما أصبح بالفعل رئيسا للبلاد.

وانتقدت الرئاسة نشر تقرير الهيئة قائلة إنه انتهك "الحقوق الأساسية" لكوتشينسكي.