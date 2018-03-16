السويد تشيد بإجراء مباحثات "بناءة" مع وزير خارجية كوريا الشمالية

ستوكهولم - (د ب أ):

قالت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت وولستروم إنها عقدت اجتماعا "جيدا وبناء" مع نظيرها الكوري الشمالي ري يونج هو.

كان الوزير الكوري الشمالي قد وصل ستوكهولم يوم الخميس وعقد الوزيران عددا من الاجتماعات منذ ذلك الحين.

وقالت وولستروم للتليفزيون السويدي إنهما أبديا "اهتماما للوضع في شبه الجزيرة الكورية والدور الذى تتولاه السويد كقوة حماية"، دون الخوض في تفاصيل.

ومن المنتظر أن يصدر بيان رسمي غدا السبت.

كانت الجهود الدبلوماسية قد تكثفت بعد الإعلان المفاجئ قبل أسبوع من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقبول دعوة للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لبحث الأنشطة النووية لبيونج يانج. ولم يتحدد موعد أو مكان لعقد هذه القمة.

وقال البيت الأبيض في بيان صدر اليوم الجمعة بعدما أجرى ترامب مكالمة هاتفية مع رئيس كوريا الجنوبية /مون جاي إن/ إن ترامب "جدد التأكيد على نيته بلقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بنهاية مايو".

كذلك، من المقرر أن يلتقي مون زعيم كوريا الشمالية الشهر القادم.

وجاء في بيان البيت الأبيض أن ترامب ومون اتفقا على "أن تكون إجراءات محددة وليست كلمات هي الأساس لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي بشكل دائم".

وفي ستوكهولم، التقى وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونج هو رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين لفترة وجيزة.

وبعد الاجتماع، توجه لوفين إلى برلين لإجراء مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حيث أكد أن السويد على استعداد للقيام بإجراءات تساعد على حل الأزمة.

وقال لوفين إن "من المهم بالنسبة لنا كلنا ألا يشهد الوضع تصعيدا" في إشارة إلى شبه الجزيرة الكورية.