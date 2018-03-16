اليمن تستنكر الأكاذيب المنشورة عن مفاوضات مع ميليشيا الحوثي

الرياض (أ ش أ)

استهجنت الحكومة اليمنية ما نشرت من أخبار مضللة، بشأن مفاوضات مع مليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة السعودية الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن وزير الاعلام اليمني معمر الارياني، قوله إنه من المؤسف أن تنحدر وكالة أنباء مرموقة لتلفيق هذه الأكاذيب ونسبها إلى مصادر رسمية يمنية ، مطالبا هذه الوكالة بسرعة الاعتذار عن هذا الخطأ الذي يسيء لمهنيتها وسمعتها ورصيدها الذي تراكم خلال سنوات.

وجدد الإرياني موقف الحكومة الثابت والراسخ والساعي لحقن الدماء ودعوة المليشيات الحوثية لانهاء الانقلاب وتسليم السلاح للدولة.

وقال الوزير اليمني " إن ميليشيا الحوثي الانقلابية لا يعنيها مصلحة الوطن ولا معاناة المواطنين وأنها مجرد أداة ايرانية وأن الأحداث أثبتت أن قرار السلم والحرب ليس بيدها وإنما بيد طهران".

وكان مسؤول في التحالف العربي قد نفى صحة الخبر وأن السعودية لا تجري مع ميليشيات الحوثي أي مفاوضات ، وأن التحالف يؤكد دعمه لجهود الأمم المتحدة للتوصل لحل سياسي بين الأطراف اليمنية بناء على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن.