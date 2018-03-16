واشنطن تريد موافقة أوروبا لتشديد الاتفاق النووي الإيراني في مايو

فيينا - (د ب أ):

قال مسؤول أمريكي كبير في فيينا اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تحاول الفوز بدعم القوى الأوروبية الرئيسية لإعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.

وقال بريان هوك وهو مسؤول كبير عن وضع السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب أعطى تعليماته للدبلوماسيين الأمريكيين لإقناع بريطانيا وفرنسا وألمانيا قبل حلول يوم 12 مايو وهو الموعد النهائي الذي حدده ترامب كموعد لانسحاب أمريكي محتمل من الاتفاق النووي.

ويريد ترامب في اتفاق تكميلي لاتفاق عام 2015 تمديد فترة القيود النووية التي قبلت بها إيران وإجراء عمليات تفتيش نووية دولية أكثر صرامة وإدراج قيود على الصواريخ بعيدة المدى.

وقال هوك إن وزارة الخارجية لم تتلق بعد تعليمات لمفاتحة إيران في مثل هذه الموضوعات.