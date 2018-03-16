الشرطة البريطانية تفتح تحقيقا جديدا في وفاة ما وصف بأنه "عدو بويتن"

لندن - (د ب أ):

فتحت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تحقيقا في جريمة قتل رجل الأعمال الروسي نيكولاي جلوشكوف الذي قال عنه اصدقاؤه، إنه عدو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعثر على جلوشكوف (68 عاما) ميتا في منزله بالعاصمة البريطانية لندن يوم الاثنين الماضي.

وبدأت الشرطة التحقيق في حادث القتل بعد أن كشف تقرير أخصائي في علم الأمراض أن سبب الوفاة هو "ضغط على الرقبة".

وقالت الشرطة إنه "كإجراء احترازي ، حصلت قيادة شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية على أولوية تولي التحقيق؛ بسبب العلاقات التي يعتقد أن جلوشكوف كان يتمتع بها".

ويأتي هذا التحقيق في وقت تواصل فيه السلطات البريطانية تحقيقها في قضية تسميم ومحاولة قتل سيرجي سكريبال (66 عاما) وهو جاسوس روسي سابق تحول إلى عميل مزدوج ، وابنته يوليا (33 عاما) في مدينة ساليسبوري الإنجليزية.

ولكن الشرطة أكدت في بيان أنه "في هذه المرحلة لا يوجد ما يشير إلى أي صلة بالشروع فى القتل في ساليسبوري ، ولا أي دليل على أن (جلوشكوف ) قد تم تسميمه".

وجلوشكوف، هو صديق سابق وشريك تجاري للملياردير الروسي الراحل بوريس بيريزوفسكي.

وقال بيل براودر، مؤسس شركة "هيرميتدج كابيتال ماندجمنت" وهى شركة لصناديق الاستثمار وإدارة الأصول ، والناقد الصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن وفاة جلوشكوف تشكل "تطورا مزعجا للغاية".

وكتب براودر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "تم العثور على عدو روسي آخر لبوتين، نيكولاي جلوشكوف، ميتاً في منزله في لندن".