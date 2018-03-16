موسكو: سلاح الجو الروسي لم ينفذ مهام قتالية في الغوطة الشرقية

موسكو - (أ ش أ)

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، الأنباء المترددة حول شن موسكو ضربة جوية على الغوطة الشرقية، مؤكدة أن سلاح الجو لم ينفذ مهام قتالية في المنطقة.

وقال ممثل وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) إن "تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريطانيا نقلا عن "ناشطين" مجهولين من بلدة كفر بطنا حول ضربات لسلاح الجو الروسي في الغوطة الشرقية تزوير جديد، وأن سلاح الجو الروسي لا ينفذ أي عمليات قتالية في الغوطة الشرقية".

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بالإجماع يوم 25 فبراير الماضي، القرار رقم 2401 والذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية؛ لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق.