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أمريكا تدعم حق قبرص في التنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحلها

08:33 م الجمعة 16 مارس 2018
أمريكا تدعم حق قبرص في التنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحلها

نيقوسيا - (أ ش أ)

أعلن ويس ميتشل مساعد وزير الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، دعم بلاده لحق قبرص في التنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحلها.

وأعلن ميتشل الصحفيين، بعد محادثات مع الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، أن واشنطن ترغب في أن ترى استئنافاً للمحادثات التي تهدف إلى إعادة توحيد جزيرة قبرص المنقسمة عرقياً، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وتأتي تصريحات ميتشل وسط معارضة تركية شديدة لما تسميه أنقرة "الجهود أحادية الجانب من قبل القبارصة اليونانيين للتنقيب عن المواد الهيدروكربونية، مما يعد اعتداء على حقوق القبارصة الأتراك في ثروات بلادهم".

وكانت تركيا قد عرقلت الشهر الماضي عمل بعض السفن في جنوب شرق قبرص حيث تخطط شركة "إيني" الإيطالية للقيام بأعمال التنقيب.

يذكر أنه من المقرر أن تبدأ شركة "إكسون موبيل" عمليات التنقيب جنوب غرب قبرص هذا العام.

هذا المحتوى من

Asha
الخارجية الأمريكية ويس ميتشل قبرصالتنقيب عن الغاز النفط

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