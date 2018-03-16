اليابان وكوريا الجنوبية يؤكدان أنهما سيستمران في الضغط على كوريا الشمالية

طوكيو - (أ ش أ)

أكد كل من رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، اليوم الجمعة، أنهما سيستمران في فرض أقصى درجات الضغط على كوريا الشمالية لإقناعها بالتخلي عن برامجها النووية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن اتش كيه" أن مون وآبي تحدثا هاتفياً.. وعبر آبي عن ترحيبه بالتغيير الذي حدث من جانب كوريا الشمالية، واصفاً إياه بأنه يظهر بعض العلامات باتجاه بيونج يانج إلى نزع السلاح النووي.

وقال آبي إن المجتمع الدولي يحتاج إلى الضغط على كوريا الشمالية حتى تقوم بإجراءات ملموسة للتخلي عن برامجها النووية، مشيراً إلى أنه يجب على بيونج يانج أن تقبل المفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومن جهته صرح مون بأن التعاون بين بلاده واليابان وأمريكا هو الذي أدى إلى اقتراح إجراء محادثات بين الكوريتين من جانب، وبين كوريا الشمالية وأمريكا من جانب أخر.

وقال مون إنه يتمنى أن يستمر في العمل مع اليابان والولايات المتحدة الأمريكية.