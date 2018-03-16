أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الرئاسة عبد الله السعيد العملية الشاملة 2018 مريم عبد السلام شهادة أمان سد النهضة محمد صلاح

بريطانيا وفرنسا وألمانيا تقترح عقوبات أوروبية جديدة على إيران

07:01 م الجمعة 16 مارس 2018
بريطانيا وفرنسا وألمانيا تقترح عقوبات أوروبية جديدة على إيران

الرئيس الايراني حسن روحاني

القاهرة - (مصراوى):

اقترحت وثيقة رسمية أوروبية، أعدتها حكومات كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا فرض مزيد من لبعقوبات على إيران لإبقاء ترامب ملتزما بالاتفاق النووي.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية أن الدول الثلاث تعتقد أن هذه الاجراءات مبررة وفق الاتفاق النووي مع إيران، ولذا ستستهدف العقوبات إيرانيين ضالعين في أنشطة إيران الصاروخية وفي الحرب في سوريا.

وبحسب الوثيقة، الدول الثلاث تعتقد أن هذه الاجراءات مبررة وفق الاتفاق النووي مع إيران.

بريطانيا فرنسا ألمانيا عقوبات أوروبية إيران

الخبر التالى:

الإيكونوميست: تزايد عدد من يتركون الإسلام في أمريكا

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان