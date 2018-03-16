بريطانيا وفرنسا وألمانيا تقترح عقوبات أوروبية جديدة على إيران
القاهرة - (مصراوى):
اقترحت وثيقة رسمية أوروبية، أعدتها حكومات كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا فرض مزيد من لبعقوبات على إيران لإبقاء ترامب ملتزما بالاتفاق النووي.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية أن الدول الثلاث تعتقد أن هذه الاجراءات مبررة وفق الاتفاق النووي مع إيران، ولذا ستستهدف العقوبات إيرانيين ضالعين في أنشطة إيران الصاروخية وفي الحرب في سوريا.
وبحسب الوثيقة، الدول الثلاث تعتقد أن هذه الاجراءات مبررة وفق الاتفاق النووي مع إيران.
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