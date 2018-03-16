إصابة 20 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة

غزة - (د ب أ):

أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة 20 فلسطينيا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة على أطراف شرق قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن الجرحى حالتهم متوسطة.

ويتظاهر عشرات الشبان قبالة السياج الفاصل على أطراف شرق قطاع غزة أسبوعيا كل جمعة؛ لرشق القوات الإسرائيلية المتمركزة خلف السياج الفاصل بالحجارة وإشعال إطارات السيارات.

وجرت مواجهات مماثلة في مدن الضفة الغربية بدعوة من الفصائل الفلسطينية لإعلان "يوم غضب" بمناسبة مرور مائة يوم على الإعلان الأمريكي للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن طواقمها تعاملت مع 21 إصابة، خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند حاجز "بيت إيل" العسكري شمال رام الله، بينهم اثنان بالرصاص الحي.

وأضافت الجمعية أن نحو 70 متظاهرا آخرين أصيب غالبيتهم بحالات اختناق خلال مواجهات مماثلة في عدد من قرى رام الله وفي الخليل ونابلس.

وتتواصل الاحتجاجات الفلسطينية يوم الجمعة من كل أسبوع على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

من جهة أخرى، قالت مصادر إسرائيلية إن جنديين قتلا وأصيب اثنان آخرون بجروح خطيرة اليوم جراء دهسهم بسيارة فلسطينية في جنين شمال الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن الحديث يدور عن عملية دهس مدبرة، موضحة أن سائقا فلسطينيا دهس الجنود خلال تواجدهم في الشارع القريب من مستوطنة "مافو دوتان" جنوب جنين.

وأضافت أن الجيش اعتقل منفذ الهجوم بعد إصابته، فيما يجري الجيش تحقيقًا معه.

وأشادت فصائل فلسطينية بعملية الدهس ودعت إلى تصعيد الهجمات ضد إسرائيل.