رئيس وزراء إيطاليا يؤكد تضامنه مع بريطانيا في حادث "تسميم" سكريبال

لندن - (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، خلال لقائه نظيرته البريطانية تيريزا ماي، وقوف بلاده وراء المملكة المتحدة عقب حادث "تسميم" الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته في الرابع من الشهر الجاري.

وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية - في بيان نقلته فضائية (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /الجمعة/ - أن ماي ناقشت مع نظيرها الإيطالي اليوم حادث "تسميم" سكريبال، وأكدت أن هذا ليس مجرد عمل ضد المملكة المتحدة وإنما انتهاك لمعاهدة حظر الأسلحة النووية.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء الإيطالي اتفق مع ماي على استمرار التعاون الدولي لممارسة المزيد من الضغوط على روسيا.

يشار إلى أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قد أكد - في وقت سابق اليوم - أن غاز الأعصاب (نوفيشوك) الذي استخدم في تسميم سكريبال، تم تطويره وتخزينه في روسيا بشكل غير قانوني.

وكانت بريطانيا قد أعلنت عن اتخاذ حزمة من الإجراءات ضد موسكو ردا على تسميم سكريبال في مدينة (سالزبوري) بجنوب إنجلترا.