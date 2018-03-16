"وول ستريت" تتباين خلال التعاملات الإلكترونية وسط مخاوف من إقالة "ماكماستر"

نيويورك- (أ ش أ):

تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية، خلال التعاملات الإلكترونية قبيل جلسة اليوم الجمعة، وسط تزايد مخاوف المستثمرين من التقلبات السياسية في الولايات المتحدة في ظل تواتر أنباء حول إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر "داو جونز" الصناعي 33 نقطة، بما يوازي 0.13%، لتتداول عند مستوى 24891 نقطة ، فيما استقرت العقود لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" عند 2755.50 نقطة، وخسرت العقود لمؤشر "ناسداك" 4.50 نقطة، بما يوازي 0.06%، لتتداول عند مستوى 7066 نقطة.

ويتجه مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" لتسجيل خسائر للجلسة الخامسة على التوالي اليوم، فيما تترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية عن تصاريح المباني الجديدة والإنتاج الصناعي وثقة المستهلك في الولايات المتحدة.

وتسببت المخاوف السياسية في الولايات المتحدة في دفع المؤشرات نحو تسجيل خسائر، في أعقاب التغييرات الكبرى في موظفي البيت الأبيض، بما في ذلك رحيل ريكس تيلرسون من منصبه كوزير للخارجية.

وظهرت المخاوف الجديدة بعدما اقتربت المؤشرات من الاستقرار بعد ظهور تقارير جديدة تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب قرر استبدال مستشار الأمن القومي الفريق هربرت ماكماستر.

وسجلت المؤشرات في الأسبوع الحالي خسائر كبيرة بسبب القلق المستمر من نشوب حرب تجارية عالمية، خاصة بين الولايات المتحدة والصين، في ظل إقرار الإدارة الأمريكية لتعريفة جمركية جديدة على وارداتها، ودفعها لفرض رسوم جديدة على الصين.

ونفت سارة هاكابي ساندرز المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي الأنباء حول إقالة ترامب لمستشار الأمن القومي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعززت التكهنات حول إقالة ماكماستر من مكاسب الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي في التعاملات الآسيوية أمس الخميس ، حيث يعد الين أحد الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو السياسي.