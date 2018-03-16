3 أحزاب يعلنون تشكيل تحالفهم لخوض الانتخابات البرلمانية في تيمور الشرقية

ديلي في- (أ ش أ):

أعلنت ثلاثة أحزاب في تيمور الشرقية اليوم، الجمعة، اعتزامهم خوض الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في مايو المقبل "تحت مظلة واحدة" على حد تعبيرهم، وذلك بعدما حُل البرلمان في يناير الماضي بسبب فشل حكومة الأقلية من الإيفاء بوعودها.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الأحزاب الثلاثة الذين أعلنوا عن قوائم مرشحيهم رسميا وأطلقوا على تحالفهم اسم "التحالف من أجل التغيير والتقدم" ، كانوا قد أسقطوا حكومة الأقلية التي عينت العام الماضي بعدما فشلت في تحقيق سياسات برنامجها وميزانيتها أمام البرلمان.

وأضافت الشبكة أن الأحزاب الثلاثة تضمنت حزب "المؤتمر الوطني لإعادة إعمار تيمور" الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق وزعيم الاستقلال زانانا جوسماو ، إلى جانب حزبين آخرين صغيرين كانا قد فازا بمقاعد برلمانية لأول مرة في الانتخابات الماضية.

من جانبهما، أعلن حزبا "فريتيلين" أو " الجبهة الثورية لاستقلال تيمور الشرقية " والحزب الديمقراطي اللذان شكلا حكومة الأقلية العام الماضي اعتزامهما خوض الانتخابات المقبلة ولكن بشكل منفصل، مشيرين إلى إمكانية تجدد تشكيل الإئتلاف بينهما في حال فوزهما بعدد أصوات كاف.

يذكر أن جوسماو له رصيد سياسي جيد، حيث أنه لعب دورا في المفاوضات التي أجريت مطلع الشهر الجاري بين تيمور الشرقية واستراليا ، بهدف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ، ووضع صيغة محددة لتقسيم النفط وثروات الغاز الكامنة تحت سطح البحر، واحتفى به الآلاف من المواطنين في المطار فور عودته إلى البلاد الأسبوع الماضي.