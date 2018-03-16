ترامب يعتقد أن بوتين وراء تسمم الجاسوس الروسي

(بي بي سي):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن السلطات الروسية وراء حادثة تسمم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته جنوبي إنجلترا. وكان ترامب يرد على سؤال إذا ما كان الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين هو الذي أعطى أوامره لتنفيذ الحادثة التي استخدم فيها غاز أعصاب.

وهذه هي المرة الاولى، منذ وقوع الحادثة في الرابع من الشهر الجاري، التي يعبر فيه ترامب عن رأيه في تلك الحادثة التي وترت العلاقات بين المملكة المتحدة وروسيا. وتجنب ترامب وإدارته أكثر من مرة منذ توليه السلطة انتقاد بوتين والحكومة الروسية صراحة.

وفرضت الإدارة الأمريكية أمس عقوبات على 19 شخصا وخمس شركات على خلفية الاشتباه بالتورط في التلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 في إطار التحقيقات الجارية التي يجريها المحقق الخاص روبرت مولر، الذي وجه اتهامات رسمية لهؤلاء الأفراد وتلك الكيانات والشركات بالتدخل في نتائج الانتخابات.

ويعد هذا الإجراء الأكبر من نوعه الذي تتخذه الإدارة الأمريكية ضد روسيا منذ بدء فترة رئاسته. ولكن يقول مراسلون صحفيون لوسائل إعلام أمريكية إن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما فرضت بالفعل عقوبات على غالبية هؤلاء الأفراد وتلك الهيئات، وهو ما يقلل من جدية الإجراءات التي اتخذها ترامب.