رئيس حكومة سكسونيا السفلى: المسلمون وعقيدتهم جزء من ألمانيا

هانوفر - (د ب أ):

عارض رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، شتيفان فايل، تصريحات وزير الداخلية الألماني الجديد هورست زيهوفر التي قال فيها إن الإسلام ليس جزءا من ألمانيا.

وقال فايل، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الجمعة في هانوفر: "المسلمون المقيمون في ألمانيا جزء من ألمانيا، وهذا ينطبق أيضا على عقيدتهم... من اللافت أن وزير الداخلية يثير للتو في أول أيام عمله جدلا لا داع له مطلقا مع رئيسة حكومته".

وكان زيهوفر أعرب عن اعتقاده بأن عبارة "الإسلام جزء من ألمانيا" ليست صحيحة.

وقال زيهوفر في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "الإسلام ليس جزءا من ألمانيا. المسيحية تميز ألمانيا، مثل عطلة يوم الأحد وأعياد وطقوس كنسية مثل عيد القيامة وعيد العنصرة وعيد الميلاد (الكريسماس)".

وأضاف زيهوفر الذي يترأس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الشقيق الأصغر للحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل: "المسلمون الذين يعيشون لدينا جزء من ألمانيا بالطبع. لكن هذا لا يعني بالطبع أننا نتخلى لذلك عن تقاليدنا وعاداتنا المميزة لبلدنا من منطلق مراعاة خاطئ".

يذكر أن الرئيس الألماني الأسبق كريستيان فولف استخدم عبارة "الإسلام جزء من ألمانيا" عام 2010، وأيدته في ذلك ميركل، إلا أن ساسة آخرين مثل رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف ميركل المسيحي، فولكر كاودر، عارضوا هذه العبارة.