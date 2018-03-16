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مقتل وإصابة 5 مسلحين من تنظيم "داعش" إثر غارة جوية أمريكية في أفغانستان

09:31 ص الجمعة 16 مارس 2018
مقتل وإصابة 5 مسلحين من تنظيم "داعش" إثر غارة جوية أمريكية في أفغانستان

ارشيفية

كابول - (أ ش أ):

أعلن الجيش الأفغاني مقتل ما لا يقل عن أربعة مسلحين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي، إثر غارة جوية شنتها القوات الأمريكية في إقليم كونار بشرق أفغانستان.

وأوضح الجيش الأفغاني، في بيان بثته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن الجيش الأمريكي نفذ غارة جوية على مخبأ تابع للتنظيم الإرهابي خلال الساعات الـ24 الماضية باستخدام طائرة بدون طيار.

وأشار البيان إلى أن الغارة أسفرت عن مقتل أربعة مسلحين في منطقة "ليخالام" الواقعة في حي مانونجي، بالإضافة إلى إصابة أحد المسلحين.

وأضاف أن الغارة لم تسفر عن أي خسائر في صفوف المدنيين أو أفراد قوات الأمن المشاركين في العمليات البرية في المنطقة.

ومن جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ومن بينها تنظيم داعش الإرهابي على الأنباء الواردة حتى الآن.

 

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