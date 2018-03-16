بعد 80 عامًا من سرقته .. تمثال يعود إلى الكنسية بشكل غامض

بعد 80 عامًا من سرقته عاد تمثال يجسد المسيح في المهد بشكل غامض ، حيث فؤجي القس ألكساندر سانتورا الكاهن في كنيسة سيدة النعمة وسانت جوزيف في مدينة هوبوكن بولاية نيو جيرسي بوجود طرد يدله على عنوان وجود التمثال المختفي .

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن القس كان حذراً عندما وجد طرداً مجهولاً علي عتبة الكنيسة في الصباح، حالياً من أية عناوين للمرسل، وبدا كأنه مرسل من شخص بشكل مباشر، ولم يمر عبر شركة البريد، بحسب ما ذكرته الصحيفة ، ما زاد خوفه من فتحه ، وقام بابلاع الشرطة ونببهم من عبوة مشكوك فيها علي باب الكنيسة.

وأشار ت الصحيفة إلى أن الشرطة قامت بالتاكد من سلامة الطرد ، وعند فتحه فؤجىء القس بعنوان التمثال والموجود حاليًا لدي شخص وصل إليه عن طريق والدته كان زوجها منحها إياه كهدية ، وكان لا يزال في حالة ممتازة، عندما عاد مرة أخري.

وأضافت الصحيفة أن الأبن ذكر في خطابه المرسل إلى الكنيسة أن والداته توفيت ما دفعه إلى إعادة التمثال لمالكه الشرعي

والتي حصلت عليه هدية من زوجها، واحتفظ به حتي وفاتها، لكنه الآن يجب أن يعاد لمالكه الشرعي.

يذكر أن تمثال يجسد المسيح في المهد كان مسروقاً منذ أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي.