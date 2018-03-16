العبادي يؤكد لنائب الرئيس الأمريكي وضع خطة لحل الخلافات مع إقليم كردستان

بغداد - (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أنه يعمل على خطة طويلة الأمد مع حكومة إقليم كردستان لحل كافة الإشكالات، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود خطة لتقليل عدد تواجد المستشارين والمدربين الأمريكيين في العراق.

وأشار العبادي - في بيان عقب اتصال هاتفي تلقاه من نائب الرئيس الأمريكي وفقا لقناة (السومرية نيوز) - إلى حرصه على ترسيخ الديمقراطية في العراق وتقوية مؤسسات الدولة وأهمية المضي في مشروع المواطنة للتغلب على السياسات الطائفية والعنصرية، مشيدا بتوجهات الشباب العراقي الذي يطمح في إجراء انتخابات حرة وعادلة للخروج بعراق جديد.

وأضاف أنه أصبح الآن للعراق جيش ومؤسسة عسكرية رصينة وقوية، مؤكدا أن حكومته تعمل على المضي في تقوية باقي مؤسسات الدولة والهدف هو الوصول إلى وضع سياسي رصين لمنع التدخل الأجنبي الذي يسعى إلى إضعاف سيادة الدولة.

كما أشار العبادي إلى الخطة التي وضعت لتقليل عدد تواجد المستشارين والمدربين الأمريكان في العراق بعد تحقيق انتصار ساحق على تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا إلى أن وجود هؤلاء المدربين سوف يقتصر على دعم المؤسسات العسكرية والأمنية العراقية بالخبرات الدولية في التدريب والدعم الفني.

ولفت إلى أهمية ترسيخ العلاقات الاقتصادية والتجارية بين واشنطن وبغداد ، معربا عن أمله من الإدارة الأمريكية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في العراق.

ووفقا للبيان ، أشاد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بقيادة العبادي في تحقيق النصر ضد داعش، مؤكدا استمرار دعم بلاده للعراق، معربا عن إعجابه برؤية رئيس الوزراء وتحقيق التماسك المجتمعي وحرصه على ضمان حقوق كل مكونات الشعب العراقي التي شاهدها من خلال زيارته الأخيرة إلى الموصل.

وثمن بنس قيام الحكومة العراقية بإعادة فتح مطاري السليمانية وأربيل للرحلات الدولية، مؤكدا دعم واشنطن لوحدة العراق وسيادته.