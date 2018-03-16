اعتقال 18 شخصا في المكسيك إثر اختطاف اثنين من موظفي الادعاء العام في البلاد

مكسيكو سيتي - (أ ش أ):

أعلن الادعاء العام في المكسيك أن السلطات اعتقلت 18 شخصا بعدما تم اختطاف اثنين من موظفيه من قبل عصابة مخدرات وإجبارهم على الظهور في شريط فيديو قبل مقتلهما.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية أن هذه الاعتقالات تمت أمس الخميس وشملت عددا من عناصر الشرطة المكسيكية الذين يشتبه في توفيرهم الحماية والمعلومات لعصابة المخدرات المجهولة بالإضافة إلى مواطنين من كولومبيا.

وأضافت الشبكة أن بقايا جثامين القتلى قد تم العثور عليها في منطقة بولاية ناياريت المكسيكية الواقعة على ساحل المحيط الهادي بعد أسبوعين من اختفائهما.

يشار إلى أن ولاية ناياريت هي إحدى ولايات المكسيك ال(31) وهي مقسمة إلى 20 بلدية وعاصمتها مدينة "تبيك" وتقع الولاية في غرب المكسيك وتحدها ولايات "سينالوا" في الشمال الغربي و"دورانجو" إلى الشمال و"زاكاتيكاس" إلى الشمال الشرقي و"خاليسكو" إلى الجنوب وإلى الغرب، فلديها حصة كبيرة من السواحل المطلة على المحيط الهاديء، بما في ذلك جزر "مارياس" و"مارييتاس".