ترامب يدين الهجوم الروسي بغاز الأعصاب في بريطانيا

لندن (د ب أ)

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، الهجوم الذي تعرض له العميل المزدوج الروسي البريطاني سيرجي سكريبال وابنته يوليا، باستخدام مادة سامة، بأنه "حالة محزنة للغاية".

وقال ترامب في تصريح للصحفيين، بعد ترحيبه برئيس الوزراء الايرلندي ليو فارادكار بالمكتب البيضاوي، إنه يتفق مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في أنه يبدو أن الروس وراء تلك الواقعة.

وكان قادة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا قد حملوا بصورة مشتركة روسيا مسؤولية الهجوم.

ووصف بيان القادة هذه الواقعة، بأول استخدام هجومي لغاز أعصاب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية"، وأضافت الدول الأربع" هذا الهجوم يهدد أمننا جميعًا".

وأضاف البيان أن الهجوم "يمثل اعتداء على سيادة المملكة المتحدة، وأي استخدام من هذ القبيل من جانب أي دولة يمثل انتهاكا واضحا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية وخرقا للقانون الدولي".

وأوضح البيان أن بريطانيا أخبرت حلفائها أنه "من المحتمل بصورة كبيرة أن روسيا كانت مسؤولة عن الهجوم".

وقال البيان "نحن نشارك المملكة المتحدة في تقييمها بأنه لا يوجد أي تفسير واضح بديل"، ونشير إلى أن عدم رد روسيا على الطلب المشروع الذي تقدمت به حكومة بريطانيا يؤكد بصورة أكبر مسؤوليتها".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دعا مجلس الأمن القومي في بلاده للانعقاد اليوم الخميس ردا على ذلك، وصدر بيان عن الكرملين قال إن كبار المسؤولين "أعربوا عن قلقهم البالغ ازاء الموقف الهدام والاستفزازي من الجانب البريطاني".

ونفت روسيا مرارا أي تورط لها في الهجوم.