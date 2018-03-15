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جونسون: سنرسل عينة من غاز الأعصاب إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

08:54 م الخميس 15 مارس 2018
جونسون: سنرسل عينة من غاز الأعصاب إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون

لندن (د ب أ)

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس، إن بلاده سترسل عينة من غاز الأعصاب الذي استخدم في تسميم العميل المزدوج الروسي البريطاني سيرجي سكريبال وابنته يوليا، إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وكان قادة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا قد حملوا، بصورة مشتركة، روسيا مسؤولية الهجوم.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دعا مجلس الأمن القومي في بلاده للانعقاد اليوم الخميس ردا على ذلك، وصدر بيان عن الكرملين قال إن كبار المسؤولين "أعربوا عن قلقهم البالغ ازاء الموقف الهدام والاستفزازي من الجانب البريطاني".

ونفت روسيا مرارا أي تورط لها في الهجوم.

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