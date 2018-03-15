رئيس وزراء بلجيكا يدين تسميم الجاسوس الروسي

بروكسل (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، اليوم الخميس ، تضامنه مع بريطانيا بعد الهجوم الذي تعرض له العميل المزدوج الروسي البريطاني سيرجي سكريبال باستخدام مادة سامة.

يأتي ذلك بعد بيان مشترك أصدره عدد من دول غرب أوروبا بالتضامن مع بريطانيا في هذا الشأن.

وقال ميشيل، في بروكسل: "أدين الهجوم الذي وقع في بريطانيا بأشد العبارات"، مطالبا روسيا بالتعاون في تفسير ما حدث.

وناشد ميشيل رئيس مجلس أوروبا دونالد توسك باعداد رد مشترك على الواقعة يصدر عن 28 دولة هي جملة أعضاء الاتحاد الأوروبي الحاليين.

وكانت كل من ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة أعلنت في بيان مشترك وقوفها إلى جانب بريطانيا، وطالبوا بكلمات غير معتادة في شدتها روسيا بإيضاح ما جرى.

وتشتبه الحكومة البريطانية في قيام روسيا بالهجوم بالمادة السامة على سكريبال وابنته.

وتفيد البيانات البريطانية أن الضحيتين تعرضتا للاعتداء بمادة نوفيتشكو السامة التي تشل الأعصاب، والتي كانت تنتج فيما مضى في الاتحاد السوفيتي السابق.

من جانبها ، تطالب روسيا بادلة مادية على الاتهامات البريطانية.