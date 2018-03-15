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نائب رئيس باراجواي يستقيل قبل الانتخابات العامة الشهر المقبل

07:28 م الخميس 15 مارس 2018
نائب رئيس باراجواي يستقيل قبل الانتخابات العامة الشهر المقبل

رئيس باراجواي

مونتيفيديو (د ب أ)

استقال نائب رئيس باراجواي خوان أفارا اليوم الخميس، وقال لوسائل الإعلام المحلية إنه يريد تكريس جهده للحصول على مقعد في مجلس الشيوخ في الانتخابات العامة المقررة في 22 أبريل المقبل.

ونفى السياسي المحافظ أن يكون لديه مشاكل شخصية مع الرئيس هوراسيو كارتيس ، بينما يعترف بأن الاثنين قد يختلفان في الرأي بشأن بعض القضايا السياسية.

وقال أيضا إنه شعر "بمحدودية" واجباته كنائب للرئيس.

ويقرر الكونجرس حاليا من سيحل محل أفارا إلى أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين بعد الانتخابات.

ويشغل أفارا منصب نائب الرئيس منذ انتخابات أبريل 2013.

باراجواي خوان أفارا مجلس الشيوخ

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