اختطاف المدعي العام العسكري بحكومة الوفاق الليبية في طرابلس

القاهرة ( دب أ)

قال مصدر مقرب من اللواء مسعود أرحومة، المدعي العام العسكري بحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا، إن مجهولين خطفوا اللواء أرحومة قرب منزله الكائن بمنطقة صلاح الدين في العاصمة طرابلس اليوم الخميس.

من جانبه، أكد فاضل مسعود نجل المدعي العام العسكري، في اتصال هاتفي مع موقع "بوابة الوسط" الإلكتروني، أن "مجموعة مسلحة مجهولة خطفت والدي والسائق والحارس الشخصي" قبل وصولهم إلى منزل العائلة عادة من عمله بمنطقة صلاح الدين في طرابلس.

وقال فاضل "سمعنا أصوات إطلاق رصاص وبعد أن خرجنا اكتشفنا أن مجموعة مسلحة في ثلاث سيارات قامت بخطف والدي على بعد 200 متر تقريبًا من المنزل بمنطقة صلاح الدين أثناء عودته من العمل".

ولم تعلن أية جهة المسؤولية عن اختطاف اللواء أرحومة.

يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا عقب الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011، إضافة الى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى ، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب شرق البلاد ، وحكومة الوفاق الوطني ، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، في الغرب.