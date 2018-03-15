بوتين يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي وسط تصاعد التوتر مع بريطانيا

موسكو (دب أ)

عقد مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتماعًا اليوم الخميس، وسط تصاعد حدة التوتر مع بريطانيا على خلفية محاولة تسميم عميل مزدوج سابق فى جنوب انجلترا.

وقال الكرملين فى بيان اليوم: "لقد أعرب (المجلس) عن قلقه البالغ إزاء الموقف الهدام والاستفزازي من الجانب البريطاني".

حضر الاجتماع رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف، ووزيرا الدفاع سيرجى شويجو، والخارجية سيرجي لافروف، ورئيسا جهازي المخابرات الخارجية والامن الفيدرالى، ورئيسا غرفتى البرلمان، وعدد من كبار المسؤولين، بحسب البيان.