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برلين تحذر من التعجل في الانسحاب من العراق وأفغانستان

06:13 م الخميس 15 مارس 2018
برلين تحذر من التعجل في الانسحاب من العراق وأفغانستان

وزير العدل الألماني هايكو ماس

برلين (د ب أ)

حذرت الحكومة الألمانية من التعجل بالانسحاب من العراق وأفغانستان، ودعا وزير الخارجية الألماني الجديد هايكو ماس الى المثابرة في مكافحة تنظيم (داعش).

وحذر ماس اليوم الخميس، في أول خطاب له بالبرلمان الألماني "بوندستاج" بصفته وزيرا للخارجية قائلا: "نجاحاتنا هشة".

وأشار إلى أنه على الرغم من أن التحالف الدولي حقق أوجه نجاح مهمة في مواجهة تنظيم (داعش)، ولم يعد للتنظيم أي سلطة في العراق، فإنه لم يُهزم بعد.

وشدد ماس على ضرورة مواصلة الالتزام في مكافحة التنظيم، وقال: "التخاذل سيكون بمثابة إشارة خاطئة تماما في الوقت الحالي"، محذرا من أن الانسحاب من أفغانستان قد يكون مكلفا.

يشار إلى أنه من المقرر تمديد مهمتي الجيش الألماني في أفغانستان، وكذلك في العراق.

برلين العراق أفغانستان تنظيم داعش

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