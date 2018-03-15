البرلمان الأوروبي يدعو تركيا إلى سحب قواتها من عفرين

ستراسبورج (د ب أ)

دعا البرلمان الأوروبي تركيا اليوم الخميس، إلى سحب قواتها من سوريا، وسط "قلق بالغ إزاء العنف المتصاعد" في عفرين ومناطق أخرى.

وجاء في مسودة نهائية لقرار وافق عليه اليوم الخميس، أغلبية كبيرة من النواب الأوروبيين، أن البرلمان "يدعو الحكومة التركية إلى سحب قواتها والقيام بدور بناء في الصراع السوري".

وأضافت النائبة عن حزب الخضر باربرا لوخبيلر في بيان: "يجب أن تتوقف الأسلحة في الغوطة الشرقية وكذلك في عفرين."

تجدر الاشارة الى ان رأي البرلمان الأوروبي في قضايا السياسة الخارجية لاتكتسب الطابع الرسمي، مما يحد من قوة قراراته من الناحية السياسية.