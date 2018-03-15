أكثر الكلمات إنتشاراً

مريم عبد السلام انتخابات الرئاسة عبد الله السعيد سد النهضة العملية الشاملة 2018 شهادة أمان محمد صلاح الدوري المصري

البرلمان الأوروبي يدعو تركيا إلى سحب قواتها من عفرين

06:03 م الخميس 15 مارس 2018
البرلمان الأوروبي يدعو تركيا إلى سحب قواتها من عفرين

البرلمان الأوروبي

ستراسبورج (د ب أ)

دعا البرلمان الأوروبي تركيا اليوم الخميس، إلى سحب قواتها من سوريا، وسط "قلق بالغ إزاء العنف المتصاعد" في عفرين ومناطق أخرى.

وجاء في مسودة نهائية لقرار وافق عليه اليوم الخميس، أغلبية كبيرة من النواب الأوروبيين، أن البرلمان "يدعو الحكومة التركية إلى سحب قواتها والقيام بدور بناء في الصراع السوري".

وأضافت النائبة عن حزب الخضر باربرا لوخبيلر في بيان: "يجب أن تتوقف الأسلحة في الغوطة الشرقية وكذلك في عفرين."

تجدر الاشارة الى ان رأي البرلمان الأوروبي في قضايا السياسة الخارجية لاتكتسب الطابع الرسمي، مما يحد من قوة قراراته من الناحية السياسية.

تركيا البرلمان الأوروبي عفرين سوريا الحكومة التركية

الخبر التالى:

بوتين يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي وسط تصاعد التوتر مع بريطانيا

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان