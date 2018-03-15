موسكو ترد على لندن بطرد دبلوماسيين بريطانيين

القاهرة - مصراوي:

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الخميس، إن موسكو ستطرد دبلوماسيين بريطانيين قريبا ردا على قرار لندن طرد 23 دبلوماسيا روسيا في ما يتصل بتسميم جاسوس سابق جنوبي إنجلترا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن لافروف قوله لدى سؤاله عما إذا كانت موسكو مستعدة لطرد دبلوماسيين بريطانيين: "بالقطع. قريبا". وقال لافروف إن التصريحات البريطانية بتورط روسيا في الهجوم غير مقبولة.

وفي وقت سابق الخميس، قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو لا تزال تعمل على إعداد إجراءات انتقامية ضد بريطانيا بعد قرارها طرد 23 دبلوماسيا روسيا.

ويعد اعتزام بريطانيا طرد الدبلوماسيين الروس أكبر عملية طرد من نوعها منذ الحرب الباردة، ويأتي بسبب هجوم كيماوي على عميل روسي مزدوج في إنجلترا، ألقت رئيسة الوزراء تيريزا ماي اللوم فيه على موسكو، وهو ما أيدته الولايات المتحدة.

وذكرت ماي أن بريطانيا قررت طرد 23 دبلوماسيا روسيا خلال أسبوع، مضيفة "كما سنجمد أصول الدولة الروسية في بريطانيا.. ولن يذهب أي من أفراد العائلة المالكة أو الوزراء إلى كأس العالم في روسيا".

وتابعت، خلال إلقائها كلمة أمام البرلمان البريطاني "سنعلق كل الاتصالات الثنائية المقررة على مستوى عال مع روسيا بعدما استخلصنا أن الأخيرة مسؤولة عن عملية تسميم الجاسوس السابق سيرجي سكريبال".

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن بريطانيا رفضت التعاون مع موسكو في التحقيق في الواقعة.

وأضافت أن المزاعم بتورط روسيا في الهجوم "جنون" وتابعت أن موسكو قلقة بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في بريطانيا.