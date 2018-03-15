وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيطالي تطورات قضية ريجيني

القاهرة (مصراوي)

بحث وزيرا خارجية مصر وإيطاليا تطورات التحقيقات في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر قبل عامين، حيث رحب الدبلوماسي الإيطالي بالتقدم في التعاون بين الهيئات القضائية في البلدين، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد في بيان يوم الخميس إن الوزير سامح شكري جدد تأكيد موقف القاهرة الملتزم باستمرار التعاون بين السلطات القضائية في البلدين، وبذل كافة الجهود لاستجلاء حقيقة مقتل ريجيني، وتقديم مرتكبي الجريمة إلى العدالة.

وقال شكري إن ذلك "بمثابة التزام سياسي لا يقبل الشك."

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين شكري مع نظيره الإيطالي أنجلينو ألفانو في روما على هامش المؤتمر الدولي لدعم منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأشار شكري إلى تقدير القاهرة لجهود الحكومة الإيطالية ووزير الخارجية لإعادة العلاقات مع مصر إلى مسارها الطبيعي.

وأشاد وزير الخارجية بالإنجاز الذي حققته شركة إيني فيما يتعلق بحقل ظهر وهو الأمر الذي يعد من أبرز نجاحات التعاون المصري الإيطالي، ويدفع الجانبين إلى تشجيع استئناف انعقاد مجلس رجال الأعمال المصري الإيطالي المشترك، بحسب البيان.

وناقش الوزيران التعاون في مجال الطاقة في شرق المتوسط وكيفية وضع رؤية مشتركة تحقق مصالح جميع الأطراف وتعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز.

وأكد شكري وألفانو تشابك المصالح المصرية الإيطالية في مجال الطاقة، على اعتبار أن مصر في طريقها لأن تصبح مركزاً لتداول وتجارة الغاز في جنوب المتوسط.

أعرب وزير خارجية إيطاليا عن سعادته بالتطور الذي تشهده علاقات البلدين، لاسيما في المجال الاقتصادي، حيث يلمس اهتماماً متزايداً من جانب القطاع الخاص الإيطالي بالاستثمار في مصر.

وفيما يتعلق بقضية الهجرة غير الشرعية، أكد شكري أهمية تنفيذ اتفاق التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال العمالة المهاجرة، مع الإشارة إلى أهمية استثمار أوروبا وإيطاليا في مجال الهجرة غير الشرعية من خلال دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المصدرة للهجرة دون الاقتصار على الأساليب الأمنية وحدها.

كما قدم وزير الخارجية شرحا حول عملية سيناء 2018 مشدداً على الدور المصري الرائد في محاربة الإرهاب على كافة الأصعدة.

وتشن القوات المسلحة والشرطة عملية شاملة قائمة منذ مطلع فبراير تتركز في شمال سيناء إضافة إلى المنطقة الغربية ومختلف أنحاء البلاد لمكافحة الإرهاب واقتلاع التنظيمات الإرهابية من معاقلها في شبه جزيرة سيناء.