تحطم طائرة ومصرع 6 أشخاص أثناء نقل جثمان في السنغال

اكار-(أ ش أ):

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 14 آخرون بينهم 3 في حالة خطرة، إثر تحطم مروحية عسكرية سنغالية كانت تقل مدنيين وعسكريين جنوبي البلاد.

ونقلت قناة روسيا اليوم الفضائية، اليوم الخميس، عن المتحدث باسم الجيش السنغالي الكولونيل عبدو ندياي قوله إن"المروحية العسكرية كانت في مهمة لنقل جثمان إلى مقاطعة زيغنشور في إقليم كازامانس (جنوب البلاد) وسقطت في ساعات المساء الأولى قبالة سواحل ميسيراه وسط مستنقعات المنغروف".

وأشار ندياي إلى أن "المروحية كانت تقل على متنها 20 شخصا، بينهم طاقم المروحية المكون من 4 أفراد بالإضافة إلى مدنيين لافتا إلى أن السكان المحليين تمكنوا من إنقاذ 7 ركاب، في حين تولت فرق الإنقاذ البحث عن الـ13 الآخرين الذين ما لبثت أن عثرت عليهم.

وقد أصدرت الحكومة السنغالية بيانا بالحادث قالت فيه: "بناء على المعلومات الأولية الواردة من فرق الإنقاذ التي هرعت إلى مكان الحادث فإن 6 أشخاص لقوا مصرعهم" إثر تحطم المروحية، بينما أصيب 14 آخرون بجروح بينهم 3 إصاباتهم خطرة.

وأشارت إلى أن السلطات المختصة "شكلت لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث".