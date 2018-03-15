مقتل طيارين أمريكيين جراء تحطم مقاتلة حربية بولاية فلوريدا

واشنطن-(أ ش أ):

قالت البحرية الأمريكية إن طيارين اثنين لقيا مصرعهما إثر سقوط طائرة من طراز إف/إيه-18إف سوبر هورنيت خلال طلعة تدريبية قبالة ساحل كي وست في ولاية فلوريدا.

وأضافت البحرية في بيان نقلته قناة سكاي نيوز الفضائية/ صباح اليوم الخميس، أن الطيار ومساعده انتشلا من المياه وأعلنت وفاتهما بعد سقوط الطائرة، بينما كانت تتجه للهبوط في محطة كي ويست الجوية التابعة للقوات البحرية.

وأشارت البحرية إلى إنه يجري التحقيق في الحادث.