المرصد : الجيش السوري يدخل بلدة رئيسية في الغوطة الشرقية

دمشق - (أ ش أ):

دخلت قوات النظام السوري إلى حمورية، أبرز البلدات الواقعة تحت سيطرة فصيل ما يسمى بـ"فيلق الرحمن" في جنوب الغوطة الشرقية المحاصرة، في هجوم تخلله قصف كثيف، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية : "اقتحمت قوات النظام بلدة حمورية وتمكنت من السيطرة على أجزاء منها وسط قصف أوقع قتلى لا تزال جثثهم على الطرقات".