أكثر الكلمات إنتشاراً

مريم عبد السلام انتخابات الرئاسة عبد الله السعيد سد النهضة العملية الشاملة 2018 شهادة أمان محمد صلاح الدوري المصري

مقتل خمسة عناصر من شرطة الحدود العراقية في ديالي

02:31 ص الخميس 15 مارس 2018
مقتل خمسة عناصر من شرطة الحدود العراقية في ديالي

بغداد - (أ ش أ):

أعلن عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى العراقية النائب فرات التميمي عن مقتل خمسة عناصر من شرطة الحدود بينهم ضابطان بكمين لتنظيم "داعش" الإرهابي شرق المحافظة.

وقال التميمي في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية إن "خمسة من عناصر شرطة الحدود بينهم ضابطين قتلوا بكمين لتنظيم داعش على طريق مندلي - بلدروز قرب قاعدة كركوش العسكرية (55 كم شرق ب‍عقوبة)".

وأضاف أن "كمين داعش هو الثاني من نوعه على هذا الطريق خلال الشهر الجاري"، مشيرا إلى أن "ذلك يستدعي تحرك الجهات المختصة لمعالجة هذا الملف".

وشهد طريق بلدروز - مندلي قبل أسبوع كمين مماثل لدورية للشرطة أثناء نقل معتقل داعشي خطير ، لكنها نجحت في التصدي رغم وقوع إصابات في صفوفها.

شرطة الحدود العراقية بغداد داعش

الخبر التالى:

بعد تسميم جاسوس روسي.. مباحثات بين فرنسا وبريطانيا لتوجيه رد قوي لموسكو

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان