مقتل خمسة عناصر من شرطة الحدود العراقية في ديالي

بغداد - (أ ش أ):

أعلن عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى العراقية النائب فرات التميمي عن مقتل خمسة عناصر من شرطة الحدود بينهم ضابطان بكمين لتنظيم "داعش" الإرهابي شرق المحافظة.

وقال التميمي في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية إن "خمسة من عناصر شرطة الحدود بينهم ضابطين قتلوا بكمين لتنظيم داعش على طريق مندلي - بلدروز قرب قاعدة كركوش العسكرية (55 كم شرق ب‍عقوبة)".

وأضاف أن "كمين داعش هو الثاني من نوعه على هذا الطريق خلال الشهر الجاري"، مشيرا إلى أن "ذلك يستدعي تحرك الجهات المختصة لمعالجة هذا الملف".

وشهد طريق بلدروز - مندلي قبل أسبوع كمين مماثل لدورية للشرطة أثناء نقل معتقل داعشي خطير ، لكنها نجحت في التصدي رغم وقوع إصابات في صفوفها.