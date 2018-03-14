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روسيا تطالب بأدلة مادية على اتهامات بريطانيا بشأن تسميم سكريبال

11:30 م الأربعاء 14 مارس 2018
روسيا تطالب بأدلة مادية على اتهامات بريطانيا بشأن تسميم سكريبال

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينز

نيويورك - (أ ش أ)

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا استعداد بلاده لإجراء تحقيق مشترك مع بريطانيا في قضية تسميم الجاسوس الروسي المقيم في بريطانيا، سيرجي سكريبال، وابنته يوليا.ش

وقال نيبينزيا - خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن مساء اليوم الأربعاء، لبحث تسميم العميل الروسي في بريطانيا أوردتها قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - إن بلاده تطالب بأدلة مادية على اتهامات بريطانيا لموسكو بالتورط في محاولة اغتيال العميل المزدوج سيرجي اسكريبال من خلال تسميمه بغاز أعصاب.

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن الحكومة البريطانية لا تسعى للوصول إلى الحقيقية وتخوض حربا دعائية ضد بلاد، معتبرا أن الرسالة التي وجهتها رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، حول قضية سكريبال، تتضمن تصريحات غير مسؤولة على الإطلاق.

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بريطانيا روسيا الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا سيرجي سكريبال

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