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البرلمان الفنزويلي يطالب الحكومة بالسيطرة على عمليات الهجرة الجماعية

11:31 م الأربعاء 14 مارس 2018
البرلمان الفنزويلي يطالب الحكومة بالسيطرة على عمليات الهجرة الجماعية

البرلمان الفنزويلي

كاراكاس - (د ب أ):

دعت الجمعية الوطنية الفنزويلية، البرلمان، اليوم الأربعاء، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لوقف عمليات الهجرة الجماعية لمواطني البلاد الفارين من الأزمة الاقتصادية والسياسية.

وقال خبراء في منتدى نظمته لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية التي تهيمن عليها المعارضة، إن أربعة ملايين من مواطني فنزويلا البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، هاجروا في أقل من عشر سنوات.

إلا أن خبير الهجرة، توماس بيز برافو، قدر العام الماضي عددهم بنحو مليوني شخص فقط منذ أن أطلق الرئيس الراحل هوجو تشافيز ما يسمى بـ"الثورة البوليفارية" عام 1999.

وقال لويس فلوريدو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية، إن "الفنزويليين يفرون من البلاد بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي وغياب الأمن العام".

البرلمان الفنزويلي الهجرة الجماعية فنزويلا

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