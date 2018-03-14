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البرازيل تهدد بشكوى أمريكا أمام منظمة التجارة العالمية

10:46 م الأربعاء 14 مارس 2018
البرازيل تهدد بشكوى أمريكا أمام منظمة التجارة العالمية

رئيس البرازيل ميشال تامر

ساو باولو - (أ ش أ)

هدد رئيس البرازيل ميشال تامر بطرح قضية التعريفات الجمركية المفروضة من جانب الولايات المتحدة على الواردات من الصلب أمام منظمة التجارة العالمية في حالة عدم توصل واشنطن لحل ودي لذلك من خلال المفاوضات.

ونقلت شبكة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية عن الرئيس البرازيل تحذيره، خلال كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي لأمريكا اللاتينية الذي انطلق أمس الثلاثاء في مدينة ساو باولو البرازيلية، من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تلك القضية على وجه السرعة، فإن البرازيل والدول الأخرى المتضررة ستطرح هذه المسألة أمام منظمة التجارة العالمية.

وتعد البرازيل ثاني أكبر مصدر للواردات الأمريكية من الصلب بعد كندا، كما أن الغالبية العظمى من المنتجات شبه المصنعة محل التضرر من جانب دول أمريكا اللاتينية، تعتبر ذات أهمية حيوية بالنسبة لصناعة الصلب في أمريكا.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر مؤخرا بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 بالمائة على الصلب المستورد من الخارج و10 بالمائة على الألومنيوم، غير أنه استثنى كندا والمكسيك مؤقتًا من هذه الرسوم، مع التلويح باحتمال استثناء دول أخرى، حيث ـثارت تلك الخطوة ردود فعل غاضبة من جانب المصدرين خاصة في أوروبا.

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البرازيل أمريكا منظمة التجارة العالمية واشنطن ميشال تامر

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