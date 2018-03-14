قطر تشتري 28 طائرة مروحية من ليوناردو الإيطالية بقيمة 3 مليارات يورو

الدوحة - (د ب أ):

وقعت دولة قطر مع شركة ليوناردو الإيطالية اليوم الأربعاء اتفاقا لشراء 28 طائرة مروحية من طراز ( NH90 ) بقيمة تبلغ حوالي 3 مليارات يورو .

وجرى توقيع الاتفاق على هامش معرض ومؤتمر ديميدكس السادس ، والذي يختتم فعالياته في وقت لاحق من اليوم ، وبحضور روبيرتا بينوتي وزير الدفاع الايطالية ، وخالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري والرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو اليساندرو بروفومو .

ويشمل الاتفاق 16 طائرة من طراز (NH90 ) للعمليات الأرضية و12 طائرة للعمليات البحرية ، ويشمل ذلك الدعم والصيانة وخدمات التدريب واعمال البنية التحتية .

وقالت شركة ليوناردو ، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ ) نسخة منه اليوم ، إن عدد 12 طائرة سيتم تجميعها وتسليمها من مصانعها في فينيسيا وتيسيرا شمال ايطاليا ، ويشمل البرنامج ثماني سنوات من الدعم والتدريب والصيانة للأطقم من الطيارين ومسؤولي الصيانة ، فيما ستتولى شركة ايرباص التجميع النهائي للطائرات ال16 الأخرى .

وأضافت الشركة أن موعد تسليم الطائرات يتوقع أن يبدأ قبل شهر يونيو من عام 2022 ويستمر حتى عام 2025 .

من جهة ثانية ، وقعت بيرتا الايطالية على اتفاق مع برزان القابضة القطرية لتصنيع معدات عسكرية في قطر عبر مشروع بندق ، وسيبدأ الانتاج في ايطاليا ثم ينتقل الى قطر عبر شركة بندق في قطر .

وقالت روبيرتا بينوتي وزير الدفاع الايطالية ، في تصريحات صحفية عقب الاتفاق ، ان الاتفاقيتين تعززان علاقات الصداقة القوية أصلا بين دولتي قطر وايطاليا وخاصة في مجال الدفاع والأمن .

وأضافت بالنسبة لشركة بريتا فإن الاتفاق سيؤدي إلى إنشاء شركة مشتركة في قطر ستكون مسؤولة عن انتاج الاسلحة الثقيلة وذلك مع شركة بريتا التي ترتبط مع دولة قطر بتاريخ طويل .

وقالت ان الاتفاق بشأن الطائرات المروحية من طراز ( NH90 ) يعتبر أمر هام وسيؤدي إلى القيام بتدريب مشترك الأمر الذي سيعزز العلاقات بين البلدين ، موضحة أن هذه الطائرات تستخدم من قبل القوات المسلحة الايطالية .

وحول افاق التعاون المستقبلي بين قطر وايطاليا قالت الوزيرة الايطالية أن هناك تعاون ومشروع بحري هام بين الدولتين تشارك فيه القوات البحرية من البلدين اضافة الى شركة فيكانتي .

وقالت الوزيرة الايطالية إن إيطاليا تعتبر قطر تقوم بجهود ايجابية للغاية ويمكنها ان تقدم المزيد من المساعدات في مكافحة الارهاب من الناحيتين العسكرية والثقافية للتخلص من هذه الدعاية الارهابية التي ليست لها علاقة بالدين .

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو اليساندرو بروفومو إن الاتفاق يعزز من الشراكة الوثيقة بين الشركة وقطر على المدى الطويل ، كما يمثل انجازا مميزا وحجر زاوية جديد لأحد أهم القطاعات في شركة ليوناردو .

وتتواجد شركة ليوناردو في سوق طائرات الهليكوبتر مع طائرة ( AW139 ) الأكثر مبيعا للخدمة العسكرية والخدمة العامة ، وطائرات من طراز ( AW189 ) التي تدعم صناعة النفط والغاز ووحدة ( NH90 ) التي اشترتها قطر اليوم وهي طائرة متعددة الوظائف .

وقال اليساندرو لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن الشركة عرضت أحدث ما لديها في قطاعات الدفاع والأمن والطيران لتأمين قطر والمنطقة المحيطة بها ، فضلا عن حماية البنية التحتية المدنية في الخليج من مطارات وموانيء وملاعب واستادات رياضية ومنصات النفط والغاز .

وأضاف " ترتبط ليوناردو بعلاقة شراكة لأكثر من عشرين عاما ".