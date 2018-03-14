الاتحاد الأوروبي يخصص 3 مليارات يورو لمساعدة اللاجئين في تركيا

بروكسل- (د ب أ):

تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم تمويل جديد بقيمة 3 مليارات يورو (3.7 مليار دولار) للاجئين في تركيا، مقابل مساعدة أنقرة في منع وصول المهاجرين لأوروبا.

ويشار إلى أن تركيا مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 20 عاما، ولكن إحراز تقدم في هذا الأمر كان بطيئا. كما توترت العلاقات بين أنقرة وبروكسل منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 وحملة القمع الحكومية التي تبعتها، وأدت الى تقييد الإعلام والمعارضة.

وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي الى اتفاق عام 2016، ينص على أن تساعد أنقرة في منع تدفق اللاجئين والمهاجرين على أوروبا، والكثير منهم فروا من الحرب في سوريا، مقابل أن تحصل على مساعدة مالية للتعامل مع اللاجئين الذين يصلون أراضيها.

وقال مفوض شؤون الهجرة بالاتحاد الأوروبي ديميتريس أفراموبولوس إنه جرى استهلاك دفعة مبدئية بقيمة ثلاثة مليارات يورو بحلول نهاية العام الماضي، حيث ساعدت الأموال في تعليم 500 ألف طفل ومنح إعانات مالية شهرية لـ2ر1 مليون لاجئ.

وأضاف: "لقد التزم الاتحاد الأوروبي بتعهده كاملا".

وبالتالي المفوضية مستعدة لتخصيص ثلاثة مليارات يورو أخرى، بحسب اتفاق عام 2016. ويجب أن يأتي مليار يورو من هذا المبلغ من ميزانية الاتحاد الأوروبي وملياران اثنان من اليورو من مساهمات الدول الأعضاء، بحسب المفوض الأوروبي.

ومن غير الواضح ما إذا كانت حكومات الاتحاد الأوروبي ستدعم المقترح، بعدما قالت فرنسا وألمانيا إن المبلغ الإجمالي يجب أن يأتي من خزائن الاتحاد الأوروبي.

يأتي إعلان اليوم قبل قمة الاتحاد الأوروبي وتركيا في منتجع فارنا البلغاري في 26 مارس الجاري الذي سيحضره مسؤولون أوروبيون رفيعو المستوى.

وفي هذا السياق، دعا أفراموبولوس أنقرة إلى تجنب "تصعيد غير ضروري" عن طريق إعادة جنديين يونانيين محتجزين في تركيا بشكل سريع، بعدما عبرا دون قصد الحدود بين الدولتين المختلفتين تاريخيا في الأول من الشهر الجاري.

وقال أفراموبولوس: "إنهاء هذه التوترات من شأنه أن يكون علامة قوية على أن تركيا وأوروبا ملتزمتان تجاه هذه العلاقة".