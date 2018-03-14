بريطانيا: السجون مجهزة لاستقبال مسلحي داعش العائدين من سوريا

لندن (أ ش أ)

قال وزير العدل البريطاني ديفيد جوك إنه يتم تجهيز السجون البريطانية حاليا لاستقبال العناصر المسلحة التابعة لتنظيم (داعش) العائدين إلى بريطانيا من سوريا.

وأضاف جوك - وفقا لما نقلته صحيفة (تليجراف) البريطانية اليوم الأربعاء - " إن السلطات البريطانية أنجزت الكثير من العمل للاستعداد حال رجوع أعداد كبيرة من مقاتلي (داعش) البريطانيين إلى الوطن".

وأوضح أن مئات المتطرفين البريطانيين قد يمثلون مشكلة إذا ما رجعوا إلى بريطانيا بعد هزيمة (داعش) في سوريا والعراق.

ولم يكشف جوك عن عدد الأشخاص المتوقع عودتهم، وعلى الرغم من ذلك قدرت الحكومة البريطانية ، في وقت سابق ، عدد الأشخاص الذين ذهبوا للقتال في سوريا بـ 850 شخصا.